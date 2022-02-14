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В центре Тамбова в собственном доме убили областного чиновника
Вчера, 10:38
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Вчера днем в центре Тамбова в районе Первомайской площади был убит заместитель управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктор Вакульчик.
По предварительным данным злоумышленник поджидал свою жертву на 6 этаже многоэтажки, где проживал Вакульчик.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, такое резонансное нападение это вызов всему обществу, никто не может чувствовать себя в безопасности, нужно сделать выводы из очередного нападения. Несколько лет назад в этом дворе был избит сотрудник МЧС, который скончался в больнице.
Фото – Блокнот Тамбов
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