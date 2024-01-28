В Тамбове предлагают создать полноценный планетарий Комментариев: 0



Предложением, которое, по их мнению, может положительно ответить на эти потребности, является создание полноценного планетария в центре Тамбова. Инициатива эта вдохновлена проектом, предложенным ООО «Газтехпроект». Предложенное строение, расположенное за ЛДС «Кристалл», представляет собой трехэтажное современное здание с панорамным лифтом, эмулирующим стартовую площадку.



Первый этаж здания будет содержать буфет, гардероб, кассы и сувенирный зал для продажи местной продукции из различных районов области. На втором этаже разместится купол планетария и небольшой выставочный зал. Третий этаж предполагает наличие лектория, который можно использовать для проведения лекций в рамках программы планетария и других тематических мероприятий.



«За ледовым дворцом спорта «Кристалл» есть пустырь, огороженный забором, там находится два земельных участка, которые так и не застроены. Место хорошее, здесь часто бывают приезжающие из других регионов, особенно на спортивные и культурные мероприятия, проходящие в «Кристалле». И что они видят, приезжая в Тамбов? Недостроенный «Колизей», а заборы. Наша молодёжь хочет, чтобы в центре был объект, способный привлечь и туристов, и местных жителей разных возрастов, чтобы это было и интересно, и полезно. И мы рады, что появился такой проект планетария, который отвечает многим запросам молодёжи», — рассказывает депутат от КПРФ Григорий Назаров.



Инициативная группа считает, что предложенный проект является оптимальным решением, так как альтернатив нет. Предложения о создании объекта внутри музейно-выставочного комплекса не соответствуют их представлению о полноценном планетарии и не приобретут статуса привлекательного туристического объекта.



Молодежь проявляет решимость в этом вопросе, уже направив обращение главе региона Максиму Егорову и готовя обращение в «Роскосмос».



Фото: ООО «Газтехпроект» К депутатам Тамбовской городской Думы обратились активные граждане, выражающие свою обеспокоенность недостатком мест для культурного и интеллектуального досуга молодежи в городе Тамбове, - сообщает «ПРАВО68». По их мнению, в Тамбове, привлекательных для туристов объектов недостаточно, и существующие в основном ограничиваются музеями и памятниками культуры. Хотя это важно, молодежи также необходимы современные, технологичные и познавательные объекты с возможностью проведения соответствующих мероприятий.Предложением, которое, по их мнению, может положительно ответить на эти потребности, является создание полноценного планетария в центре Тамбова. Инициатива эта вдохновлена проектом, предложенным ООО «Газтехпроект». Предложенное строение, расположенное за ЛДС «Кристалл», представляет собой трехэтажное современное здание с панорамным лифтом, эмулирующим стартовую площадку.Первый этаж здания будет содержать буфет, гардероб, кассы и сувенирный зал для продажи местной продукции из различных районов области. На втором этаже разместится купол планетария и небольшой выставочный зал. Третий этаж предполагает наличие лектория, который можно использовать для проведения лекций в рамках программы планетария и других тематических мероприятий.— рассказывает депутат от КПРФ Григорий Назаров.Инициативная группа считает, что предложенный проект является оптимальным решением, так как альтернатив нет. Предложения о создании объекта внутри музейно-выставочного комплекса не соответствуют их представлению о полноценном планетарии и не приобретут статуса привлекательного туристического объекта.Молодежь проявляет решимость в этом вопросе, уже направив обращение главе региона Максиму Егорову и готовя обращение в «Роскосмос».Фото: ООО «Газтехпроект»



