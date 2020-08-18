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Правоохранительные органы дадут оценку действиям депутатов продавших водозаборные узлы
Сегодня, 09:11
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Вчера в рамках работы временной комиссии по вопросу приватизации водозаборных узлов депутаты приняли решение подготовить и направить обращение в правоохранительные органы с целью проверки законности действий всех должностных лиц, принимавших участие в процессе передачи из муниципальной собственности в частную водозаборных узлов на территории города Тамбова.
«Вопрос ответственности лежит не только на действовавшем в тот момент главе администрации Тамбова, но и на депутатском корпусе, одобрившем его инициативу. Кроме того, в то время АО «ТКС» руководил Александр Бобров (прим. бывший глава администрации города Тамбова), его действиям тоже необходимо дать оценку, и рассмотреть ситуацию со всех сторон. Сложно будет доказать коррупционную составляющую, как продавливали через органы власти решение, прошло много времени, но она не исключена», – высказался депутат Артём Александров.
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