|
В Тамбове могут пройти довыборы депутатов гордумы
Сегодня, 09:25
Комментариев: 0
Версия для печати
Два депутата Тамбовской городской Думы избранных в одномандатных избирательных округах № 6 и 8 Наталья Коршикова и Дмитрий Кислинский скорее всего останутся без мандатов.
В соответствии п. 1 ч. 1 статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» при избрании адвоката на должность в орган местного самоуправления статус адвоката должен быть приостановлен. Избранные депутаты не представили соответствующие документы о приостановлении своей адвокатской деятельности.
В этой связи избирательная комиссия планирует в следующем году провести выборы в двух одномандатных округах.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.