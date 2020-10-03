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В Тамбове могут пройти довыборы депутатов гордумы

Сегодня, 09:25
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В Тамбове могут пройти довыборы депутатов гордумыДва депутата Тамбовской городской Думы избранных в одномандатных избирательных округах № 6 и 8 Наталья Коршикова и Дмитрий Кислинский скорее всего останутся без мандатов.

В соответствии п. 1 ч. 1 статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» при избрании адвоката на должность в орган местного самоуправления статус адвоката должен быть приостановлен. Избранные депутаты не представили соответствующие документы о приостановлении своей адвокатской деятельности.

В этой связи избирательная комиссия планирует в следующем году провести выборы в двух одномандатных округах.
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