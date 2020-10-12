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Светлана Коростелёва стала сенатором от Тамбовской области
Сегодня, 14:10
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Сегодня на внеочередном заседании Тамбовской областной Думы было принято решение делегировать от законодательного собрания в Совет Федерации депутата Светлану Коростелёву. На эту должность её кандидатуру выдвинул председатель Думы Евгений Матушкин.
Полномочия Светланы Коростелевой, как депутата областной Думы, прекращены, от должности председателя комитета по науке, образованию и культуре она освобождена.
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