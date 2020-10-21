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В Мичуринске решают проблему несанкционированных свалок
Сегодня, 08:58
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Администрация города Мичуринска намерена кардинальным образом решить вопрос с несанкционированными свалками на территории муниципального образования. В ходе встречи главы города Максима Харникова с руководителем Тамбовского филиала АО «ТСК» принято решение заключить договор с региональным оператором для вывоза свалок со следующего года.
По мнению Максима Харникова, несанкционированные свалки - это одна из наиболее острых проблем и необходимо системно подходить к решению данного вопроса.
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