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В Мичуринске не хватает транспорта для объезда коронавирусных больных
Администрация города Мичуринска и крупные предприятия приняли решение направить водителей и транспорт на помощь медикам для объезда коронавирусных больных. В настоящее время в городе сложилась непростая ситуация, не хватает транспортных средств для объезда, а количество больных неуклонно увеличивается. «Если у вас есть собственный автомобиль, свободное время и желание поддержать врачей в этих трудных условиях, вы можете обратиться по телефону 89616185512»,
- обратились в администрации города к неравнодушным горожанам и предпринимателям.
Фото: poisknews.ru
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