В Тамбове буксует реализация «дорожных карт» по обманутым дольщикам Комментариев: 0



«Снова приходится возвращаться к теме дольщиков с Рылеева, 46, хотя уже полгода назад в СМИ была информация, что дом сдан и люди переезжают, делают ремонты. Это так. Но проблемы остаются, в частности отсутствует отопление и горячее водоснабжение. По словам властей, застройщик не все доделал, а оказывается, что и власти должны были выполнить свои обязательства по «дорожной карте», - отмечает Артем Александров.



Проблема заключается в том, что в настоящее время в доме существует временное электроснабжение. Подстанцию должны были возвести власти, но сделано это не было, отсюда возникают проблемы с подключением к другим инженерным коммуникациям.



«Инженерных коммуникаций как не было постоянных в доме, так и нет. Ресурсоснабжающие организации не дают подключится к сетям. И здесь уже вопрос к администрации области – почему дорожная карта не выполняется в полном объеме?», - задается вопросом депутат.



Похожая ситуация складывается и на долгострое на Кавказской 1Б. «Нового застройщика нашли, наобещали, а что в итоге? Опять условия дорожной карты со стороны обладминистрации не выполняются», - отмечает Артем Александров. Обманутые дольщики - давняя проблема, решить которую власти пытаются не первый год. В нашем регионе предложенная областными властями по созданию дорожной карты с привлечением ответственных застройщиков для достройки проблемных домов пока по большей части буксует. Такого мнения придерживается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.- отмечает Артем Александров.Проблема заключается в том, что в настоящее время в доме существует временное электроснабжение. Подстанцию должны были возвести власти, но сделано это не было, отсюда возникают проблемы с подключением к другим инженерным коммуникациям., - задается вопросом депутат.Похожая ситуация складывается и на долгострое на Кавказской 1Б. «- отмечает Артем Александров.



