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» » В селе Стрельцы впервые за 45 лет отремонтировали дом культуры

В селе Стрельцы впервые за 45 лет отремонтировали дом культуры

Вчера, 09:46
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В селе Стрельцы впервые за 45 лет отремонтировали дом культуры В селе Стрельцы впервые за 45 лет отремонтировали местный дом культуры в рамках программы «Культура». На работы было выделено более 13 млн рублей. На эти средства отремонтировали помещения на первом и втором этажах, а также фойе и зрительный зал.

Руководство дома культуры планирует организовать на базе учреждения новые секции, как для молодежи, так и для старшего возраста, в том числе группы по фитнесу и студию бального танца.
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