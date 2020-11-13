|
Заброшенный рынок на ул. Сенько в городе Тамбове приведут в порядок
Сегодня, 09:30
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера руководство города во время традиционного объезда побывало на заброшенном рынке на ул. Сенько города Тамбова. Проблема заброшенного рынка является застарелой. Потребность в организации розничной торговли есть, а вот торговые ряды не работают, прилегающая территория зарастает мусором и бурьяном.
Городские власти планируют привести территорию рынка в порядок.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.