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В Тамбовской области найти работу в два раза легче, чем в Москве
Вчера, 16:07
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Администрация Тамбовской области сообщает, что в нашем регионе найти работу в два раза легче, чем в Москве. Чиновники делают такой вывод на основе исследования аналитики hh.ru.
«По сравнению с первой волной пандемии трудоустроиться стало легче. Сегодня Тамбовская область находится на 25 месте по сложности поиска работы. В регионе сохраняется комфортный уровень конкуренции», - отмечают в компании HeadHunter.
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