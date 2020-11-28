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В Тамбовской области деревни подключают к газоснабжению
Сегодня, 08:57
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В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» еще три деревни в Староюрьевском районе подключили к газоснабжению. Природным газом теперь обеспечены жители деревень: Шемановка, Киселёвка и Любовь. Населенные пункты располагаются рядом.
В текущем году проложили почти 13 километров газопроводов.
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