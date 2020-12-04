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У 20 детей выявлен коронавирус
Вчера, 16:19
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Практически каждый день статистика по коронавирусу бьет негативные рекорды. Сегодня в регионе зарегистрировали 131 новый случай заболевания, в том числе у 20 детей. Прибывших из других субъектов РФ нет, все больные контактные с заболевшими.
За последние недели десятки человек стали жертвами болезни.
Фото: Юлия Новикова
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