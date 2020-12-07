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С 15 декабря начнут работу елочные базары
Сегодня, 09:27
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В городе Тамбове елочные базары начнут свою работу с 15 декабря, всего в областном центре будет 85 мест продажи новогодних деревьев. Заготовкой новогодних сосен и елей занимаются лесхозы Тамбовской области.
Список аккредитованных адресов реализации елок и сосен можно прочитать на сайте администрации города Тамбова.
Стоит напомнить, что за незаконную вырубку новогодних деревьев грозит штраф.
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