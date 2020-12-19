|
|
20 человек стали участниками программы «Учитель для России»
В учебном году 2020-2021 в Тамбовской области 20 человек стали участниками программы «Учитель для России». Молодые учителя приехали работать к нам из разных уголков страны. Участниками проекта стали 13 сельских школ партнеров.
Программа «Учитель для России» - это общественный проект благотворительного фонда «Новый учитель».
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В учебном году 2020-2021 в Тамбовской области 20 человек стали участниками программы «Учитель для России».
Тамбовская ЦРБ на базе, которой развернуто отделение для лечение больных коронавирусом, объявила о закупке кислорода. Начальная цена контракта составляет около 5,8 миллиона рублей, исполнитель контракта должен поставить 45 тыс. кубических метров сжатого медицинского кислорода.
Вчера в Тамбове временно закрылся троллейбусный маршрут № 10. Троллейбусы уступили свое место автобусам, поскольку на Моршанском шоссе проводятся работы по ремонту силового кабеля.
Движение транспорта и пешеходов по ул. Базарная в городе Тамбове планируют открыть до конца текущего года.
В городе Рассказово на улице Комсомольская заменили более полукилометра ветхого водопровода.
По информации регионального управления МЧС России в ближайшие часы в Тамбовской области ожидается образование гололеда. Толщина ледяной корки может составить 1-3 мм.
В Тамбовской области складывается сложная демографическая ситуация об этом шел разговор на открытом заседании Общественной палаты. В блажащие годы численность населения региона может стать ниже одного миллиона человек, смертность превышает рождаемость в 2,2 раза.
В эти выходные в Тамбовской области ожидается снег и небольшой мороз, а вот уже на следующей неделе нас ждет серьезное похолодание.
Региональные власти приняли решение разрешить в общеобразовательных учреждениях Тамбовской области проводить новогодние праздники.
Работы по расчистке русла реки Студенец планируют провести 2022-2023 годы, а проектные изыскания уже в следующем году.
Изо дня в день в Тамбовской области расчет количество заболевших коронавирусной инфекцией.
Торговые сети Тамбовской области присоединились к соглашению по установлению «твердых» цен на сахар и подсолнечное масло. Торговые сети Тамбовской области присоединились к соглашению по установлению «твердых» цен на сахар и подсолнечное масло. В частности розничная цена на сахар установлена в
Сегодня в Тамбове, в связи с проведением ремонтных работ, планируется отключение света и воды в десятках домов, в том числе на улице Рылеева, 61-65. Электроэнергии не будет с 9:30 до 14:00 также в домах на Рассказовском шоссе.
Сегодня в 13.21 по телефону «112» поступило сообщение от директора мусоросортировочного комплекса ООО «КомЭк» о возгорании мусора на полигоне мусоросортировочного комплекса - дымятся залежи мусора.
Президент Владимир Путин проведет 17 декабря большую ежегодную пресс-конференцию, начало мероприятия запланировано на 12.00 по московскому времени. Задать свои вопросы россияне могут не только по телефонам горячей линии, но и через мобильные приложения.
В городе Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных гаражей.
На базе областной клинической больницы была открыта новая лаборатория для тестирования на коронавирус.
В ближайшее время в безвозмездное пользование «Тамбовской областной картинной галерее» будет передано здание «Гостиный двор», которое располагается по ул. Советская в городе Тамбове.
Вчера в администрации города Тамбова под председательством врио главы города Максима Косенкова с участием депутатов прошло совещание по вопросу заключения концессии на объекты водоснабжения и водоотведения.
Очередная серьезная авария на сетях водоснабжения произошла в западной части города Тамбова, в результате чего была ограничена подача водоснабжения жителям микрорайона по ул. ул. Мира ,ул. Эскадронная, ул. Верховая, ул. Гагарина и т.д.
Тамбовоблохотуправление подвело предварительные итоги работы за 2020 год. За текущий год инспекторы составили 398 протоколов об административных правонарушениях, было возбуждено 3 уголовных дела за незаконную добычу охотничьих ресурсов.