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В Тамбове приступили к сносу микрорынка на «Летке»
Вчера, 16:34
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Сегодня в городе Тамбове по поручению врио главы города Тамбова Максима Косенкова приступили к сносу микрорынка на территории микрорайона «Летка» - начались полномасштабные работы по сносу павильонов.
Фактически рынок не работает несколько лет, было принято решение старые постройки снести и на их месте будет развернута ярмарка, поскольку есть такой запрос со стороны местных жителей.
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