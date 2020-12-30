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В Рассказове запустили новую артезианскую скважину
Вчера, 12:51
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В городе Рассказово запустили новую артезианскую скважину, которая теперь питает водой более 3000 частных домов, магазин и детский сад в микрорайоне Мальщина. Существовавших здесь ранее скважин для качественного водоснабжения не хватало, и в летний период воды у местных жителей практически не было. Теперь, по словам местных жителей, и напор воды отличный и качество воды на высоте.
Новую скважину построила "Тамбовская сетевая компания" в рамках инвестиционной программы на 2020 год. Стоимость объекта водоснабжения составила порядка 4 млн рублей. Чтобы избежать вторичного загрязнения воды, "ТСК" постепенно меняет подводящие сети. Например, в этом году полностью заменили трубы на 2-м Некрасовском переулке.
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