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В Тамбове для общественного транспорта хотят вести пересадочные тарифы
Сегодня, 10:04
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На днях в администрации города Тамбова прошел круглый стол по вопросам транспортного обслуживания горожан. Свои мнения по данной тематике высказывали представители общественности, областного и городского депутатского корпуса, специалисты транспортной области.
В частности, депутаты предложили ввести в городе Тамбове для общественного транспорта пересадочные тарифы. Пересадочный тариф предусматривает возможность осуществления пассажиром нескольких поездок в течение определенного времени по установленному размеру оплаты проезда за разовую поездку.
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