|
В Тамбовской области загорелась фура со свиньями
Сегодня, 08:53
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера в Тамбовской области на трассе «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие - перевернулась фура, перевозившая свиней. Фура оказалась в кювете, после того, как ушла от столкновения с другой фурой.
Столкновения не произошло, но у большегруза загорелась кабина.
Фото – «ПроТамбов»
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.