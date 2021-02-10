|
Тамбовская область оказалась во власти непогоды
Сегодня, 09:57
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовская область с ночи оказалась во власти непогоды – ледяной дождь и мокрый снег приводит к образованию гололедицы на дорогах. Плохая погода в течение дня будет лишь усиливаться, при этом завтра ожидаются морозы.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям Тамбовской области нужно обращаться по номерам экстренных служб: «101».
Фото pixabay
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.