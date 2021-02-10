Прокуратурой области рассмотрено более 17 тысяч жалоб и обращений 0 В прокуратуре области состоялось заседание коллегии по итогам работы ведомства в 2020 году.

Состояние ул. Коммунальная не выдерживает никакой критики 0 Вчера в администрации города Тамбова прошло рабочее совещание по вопросу ремонта улицы Коммунальной, на участке от улицы Носовской до улицы Красной.

Тамбовская область оказалась во власти непогоды 0 Тамбовская область с ночи оказалась во власти непогоды – ледяной дождь и мокрый снег приводит к образованию гололедицы на дорогах.

Депутаты заявили о недостаточных темпах вакцинации от COVID-19 0 На днях в Тамбовскую область поступила очередная партия вакцины против коронавируса в количестве 8820 доз. Всего с начала вакцинации первый этап прошли лишь 17 тысяч человек, что составляет менее 2% от численности населения области. Для сравнения в Липецкой области планку в 20 тысяч вакцинированных

Почти 600 литров молочной продукции сняли с продажи в прошлом году 0 По информации Роспотребнадзора по Тамбовской области в 2020 году с продажи было снято 586 килограммов молочной продукции, которая не соответствовала санитарным и техническим требованиям.

Проводятся учения по противодействию терроризму 0 До 1 марта в воинских частях Тамбовского территориального гарнизона будут проходить тренировки подразделений по противодействию терроризму с использованием военной техники, стрелкового оружия с применением холостых боеприпасов и средств имитации.

В Тамбове построят приют для бездомных собак 0 Руководитель города Тамбова Максим Косенков анонсировал строительство в областном центре муниципального приюта для бездомных собак. В настоящее время определяется участок для строительства, безнадзорных собак в городе станет меньше.

Взяты на контроль результаты проверки по факту ДТП с микроавтобусом 0 Прокуратурой Тамбовского района вязы на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП на 465 км автодороги Р-22 Каспий, произошедшего в 22-30 09.02.2021.

В Тамбовской области запустили «Школу модераторов» 0 Открыта запись на регистрацию в проекте «Школа модераторов Тамбовской области».

В Котовске в третий раз не могут провести конкурс на главу города 0 Вчера в третий раз не состоялся конкурсный отбор на главу города Котовска. Если раньше члены конкурсной комиссии от администрации Тамбовской области не принимали участие в заседаниях, поскольку заболели коронавирусом, то теперь они написали заявления о выходе из комиссии.

Интубация пищевода вместо трахеи привела к смерти больного 0 В отношении врача одной из тамбовских больниц утверждено обвинительное заключение по ч. 2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

К Тамбову могут присоединить часть Тамбовского района 0 В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание по вопросу присоединения части Донского сельсовета Тамбовского района к областному центру.

Внимание! Аномально холодная погода 0 В Тамбовской области установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7-12 градусов.

Состоялся межрегиональный турнир по волейболу на призы Российского Союза ветеранов Афганистана 0 В спортивном зале «Темп» города Мичуринска 5 февраля 2021 г. в 13.30 состоялось торжественное открытие турнира по волейболу среди девушек 2008-2009 гг. р.

Численность населения Тамбовской области пересекла «психологический барьер» 0 В 2021 году статистическая численность населения Тамбовской области впервые пересекла психологический барьер, теперь нас меньше одного миллиона - 995 761 человек, - об этом написал в своих соцсетях депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров проанализировав эффективность деятельности

На предприятии ООО «Черкизово-свиноводство» произошло ЧП 0 Во время проведения работ по дезинфекции помещений и территории на производственных участках «Откорм 1А» и «Откорм 1Б» ОП Бондарское ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» произошло ухудшение состояния здоровья 4 человек рабочего персонала, после чего они обратились за помощью в ТОГБУЗ «Бондарская ЦРБ».

В Тамбове планируют создать новую зону отдыха 0 В Советском районе города Тамбова недалеко от школы № 11 власти запланировали создать зону отдыха, об этом стало известно во время субботнего объезда руководства муниципалитета.

Внимание: произошел сбой на станции обезжелезивания воды 0 Вчера на ВЗУ №4 при проведении работ по промывке фильтров произошел технологический сбой, что привело к подаче необезжелезненной воды в систему водоснабжения города Тамбова. В настоящее время авария устранена.

В Тамбовской области усиливают меры по профилактике чумы свиней 0 Региональные власти решили усилить меры по профилактики по недопущению африканской чумы свиней.

Тамбовчан ждут сильные морозы 0 В Тамбовскую область снова придет арктическое похолодание.