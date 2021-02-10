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Прокуратурой области рассмотрено более 17 тысяч жалоб и обращений
Сегодня, 10:16
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В прокуратуре области состоялось заседание коллегии по итогам работы ведомства в 2020 году. Основным приоритетом работы стала защита правовых прав граждан и борьба с преступностью.
В отчетном году прокуратурой области рассмотрено более 17 тысяч жалоб и обращений, восстановлены нарушенные права более пяти тысяч лиц. Выявлено более 36 тысяч нарушений закона, внесено около 22 тысяч актов прокурорского реагирования.
Мерами административного и уголовного воздействия активизировано строительство 4 домов из категории проблемных объектов.
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