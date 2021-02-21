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В Тамбове открыли памятник лётчику-штурмовику Ивану Драченко
Сегодня, 09:13
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Вчера в городе Тамбове был открыт памятник-бюст Герою Советского Союза, Полному кавалеру ордена Славы, лётчику-штурмовику Ивану Драченко, который летом 1943 года окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов и был направлен на фронт в качестве лётчика-штурмовика. Воевал на Курской дуге.
За годы войны совершил 151 боевой вылет, в 24 воздушных боях сбил 5 самолётов противника, ещё 9 уничтожил на аэродромах, разбил 4 моста, уничтожил много техники и живой силы противника.
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