|
Члены СНТ «Мотор» несколько лет пытаются защитить свои права
Сегодня, 10:09
Комментариев: 0
Версия для печати
Вот уже несколько лет члены садового некоммерческого товарищества «Мотор» (Тамбовский район) пытаются защитить свои земельные права. По словам членов товарищества, участок семьи Т. расположен на земле общего пользования, что препятствия для обслуживания линии электропередачи. На спорном земельном участке расположен трансформатор.
При этом семье Т. выделялся земельный участок площадью 600 кв. метров, однако по факту право собственности было оформлено на участок площадью 865 кв. метров. Местные жители пытались добиться от прокуратуры проведения полноценной проверки по данному факту. Прокуратура Тамбовского района установила противоречие лишь после обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова.
Были установлены противоречия между номерами земельных участков, принадлежащих Т. и архивной копии постановления администрации Покрово-пригородного сельсовета. В прокуратуре сообщают, что в действиях гражданки Т. могут усматриваться признаки состава преступления по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа).
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.