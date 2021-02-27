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В каждом городе или районе будут отлавливать безнадзорных животных
Вчера, 10:17
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Депутаты Тамбовской областной Думы рассмотрели в первом чтении два законопроекта – «О разграничении полномочий органов государственной власти Тамбовской области в области обращения с животными и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Тамбовской области» и «О наделении администраций муниципальных районов и городских округов Тамбовской области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Тамбовской области».
Законопроекты закрепляют за органами местного самоуправления полномочия по отлову животных без владельцев, содержания их в приютах для животных, поиск новых владельцев. Законопроекты создают правовую базу для гуманного обращения с бездомными животными, регулирования их численности.
Фото – Тамбовская областная Дума
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