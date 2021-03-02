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В деятельности АО «ТКС» установлено нарушение законодательства о водоснабжении
Прокуратура по итогам проверки информации о порыве на водоводе на перекрестке улиц Мичуринской и Свободной г. Тамбова, установила факт нарушения законодательства о водоснабжении в деятельности АО «ТКС».
В результате аварии была прекращена подача холодного водоснабжения жителям 10-ти жилых домов частного сектора. При устранении повреждения сотрудники АО «ТКС» превысили нормативное время по продолжительности перерыва подачи холодной воды.
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