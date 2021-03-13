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» » Количество наркопреступлений увеличилось на 20%

Количество наркопреступлений увеличилось на 20%

Вчера, 09:50
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Количество наркопреступлений увеличилось на 20% За 2020 год в Тамбовской было зарегистрировано почти 1350 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. По сравнению с 2019 годом рост наркопреступлений составил 20% эти цифры были озвучены на брифинге в администрации области представителями УНК УМВД РФ.

Сотрудники полиции изъяли более 53-х килограммов наркотиков, в основном, каннабисной группы и, так называемые, синтетические наркотики.
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