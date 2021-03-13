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Следственный комитет устанавливает причину смерти иностранного студента
В ночь с 12 на 13 марта в Тамбове в одном из общежитий ТГУ им. Г.Р. Державина скончался иностранный студент из Египта. Результаты судебно-медицинского исследования: на вскрытии асфиксия в результате попадание в дыхательные пути рвотных масс. Причина будет установлена после лабораторного подтверждения. Признаков насильственной смерти нет.
Обстоятельства гибели студента устанавливаются следователями СУ СК по Тамбовской области.
Фото – «Тамбовская жизнь»
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