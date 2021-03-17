Профсоюзы призвали к акциям протеста за отмену пенсионной реформы Комментариев: 0



«В стране преобладает дешёвый труд, теряющий в качестве из-за низкой заинтересованности работников. Проводимая властью политика сдерживания заработной платы ведёт к нарастанию бедности, увеличению такой категории работников, как работающие бедные. У нас бедная, позорная старость. Все это позволяет говорить, что пенсионная реформа, внедряемая правительством, является несправедливой, нечестной и проводится не в интересах населения страны», - говорится в обращении пленума профсоюза жизнеобеспечения.



Пленум Профсоюза жизнеобеспечения предложил руководству ФНПР незамедлительно рассмотреть вопрос отмены пенсионной реформы на коллегиальных органах, во всех субъектах РФ провести митинги в поддержку отмены пенсионной реформы (системно их проводить до отмены реформы).



Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров на пленуме поддержал принципиальную позицию отраслевого профсоюза.



«Некоторые могут сказать, что голос отдельного профсоюза из Тамбова не услышат в Москве, но этот призыв готовы поддержать другие профсоюзы в стране, главное – он выражает интересы трудящихся. Несмотря на снижение уровня жизни и продолжительности самой жизни граждан - власти продолжают продвигать антисоциальные инициативы. С такой постановкой вопроса соглашаться нельзя», — считает Артём Александров.

Тамбовская областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения продолжает настаивать на отмене пенсионной реформы. 16 марта состоялся пленум обкома профсоюза работников жизнеобеспечения, где было принято соответствующее обращение в адрес руководства ФНПР.- говорится в обращении пленума профсоюза жизнеобеспечения.Пленум Профсоюза жизнеобеспечения предложил руководству ФНПР незамедлительно рассмотреть вопрос отмены пенсионной реформы на коллегиальных органах, во всех субъектах РФ провести митинги в поддержку отмены пенсионной реформы (системно их проводить до отмены реформы).Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров на пленуме поддержал принципиальную позицию отраслевого профсоюза., — считает Артём Александров.



