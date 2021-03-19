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Задолженность по зарплате составляет почти 66 млн рублей
Сегодня, 08:07
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По данным Тамбовстата задолженность по заработной плате в Тамбовской области составляет 65,7 млн рублей это один из самых высоких показателей в ЦФО. 663 человека имели просроченную задолженность по заработной плате, размер в расчете на одного работника в среднем составил 99,2 тыс. рублей.
Задолжали предприятия, прежде всего в сфере обрабатывающего производства и строительства.
Фото: superomsk.ru
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