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Дефицит бюджета составит почти 90 млн рублей
Сегодня, 13:29
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Депутаты Тамбовской городской Думы на ближайшем заседании планируют актуализировать бюджет города на 2021 год. Общий размер доходов составит 6,094 млрд рублей, из этой суммы поддержка со стороны бюджета области – 3,2 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на ремонт дорог.
Размер дефицита бюджета достигнет – 88,6 млн рублей.
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