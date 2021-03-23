|
Заболеваемость туберкулезом составляет 15,9 на 100 тысяч населения
Вчера, 11:45
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отмечаемая ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В Тамбовской области территориальная заболеваемость туберкулёзом в 2020 году составила 15,9 на 100 тысяч населения. В отдельных районах показатели заболеваемости превышают среднеобластные цифры.
В 2020 году охват населения региона флюорографическим методом составил 82,7%.Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.