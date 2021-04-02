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В Моршанском районе произошло подтопление жилых домов
Сегодня, 09:31
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По информации, полученной от диспетчеров ЕДДС Моршанского района, что 03 апреля 2021 года в результате таяния снега произошел подъем воды в реке Вобша, из-за чего произошло подтопление шести домов и двадцати двух приусадебных участков по адресу Моршанский район, с. Алгасово, ул. Коммунальная.
Так же талая вода подошла к улицам Восточная и Заречная. В зоне подтопления находятся сорок четыре человека, потенциально опасных и социально значимых объектов нет.
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