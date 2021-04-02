В Тамбовской области начали выпускать котлеты для бургеров 0 На базе мясоперерабатывающего завода в селе Борщевка в Тамбовском районе «Группы Компаний «Русагро» начали выпускать котлеты для бургеров. Кроме того, была запущена новая линия полуфабрикатов бренда «Слово мясника».

Изменился режим работы отдельных светофоров в Тамбове 0 По решению городских властей и при согласовании с дорожной службой в Тамбове изменился режим работы светофора на пересечении ул. Советской и 1-й Полковой, теперь предусмотрена 10-секундная отсечка встречного потока по улице Советской.

В Тамбове открылся международный фестиваль имени Рахманинова 0 Вчера в городе Тамбове выступлением народного артиста России Николая Луганского открылся XXXIX Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова.

В Моршанском районе произошло подтопление жилых домов 0 По информации, полученной от диспетчеров ЕДДС Моршанского района, что 03 апреля 2021 года в результате таяния снега произошел подъем воды в реке Вобша, из-за чего произошло подтопление шести домов и двадцати двух приусадебных участков по адресу Моршанский район, с. Алгасово, ул. Коммунальная.

В городе Рассказово завершается реконструкция канализационного коллектора 0 Один из самых масштабных проектов за последние годы в сфере ЖКХ в Тамбовской области, выходит на финишную прямую. Речь идет о реконструкции канализационного коллектора в городе Рассказово.

Каждый второй безработный в области – женщина 0 Численность рабочей силы в Тамбовской области составляет 505 тыс. человек, - сообщает Тамбовстат. Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2020 г. составил 1,2%.

Расследование уголовного дела по ремонту дорог в Знаменка близится к завершению 0 В настоящее время по уголовному делу, связанному с ремонтом дорог в р.п. Знаменка Знаменского района запланировано проведение следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия по уголовному делу.

Трое врачей пойдут под суд за взятки 0 Правоохранительными органами завершено расследование уголовных дел в отношении трех работников Тамбовской ЦРБ, которых обвиняют в получении взяток (ст. 290 УК РФ).

Жители требуют завершить благоустройство сквера «Спортивный» 0 На днях врип главы города Тамбова Максим Косенков провел встречу с домкомами областного центра.

Подрядчик на полпути бросил ремонт дороги в Пичаевском районе 0 Подрядная организация привлечена к административной ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Продлен режим самоизоляции для пожилых людей 0 В Тамбовской области до 14 апреля 2021 года продлен режим самоизоляции. Его обязаны соблюдать люди старше 65 лет, беременные женщины и граждане, имеющие определенные постановлением области заболевания.

Уровень воды в реке Цна резко поднимается 0 Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тамбовской области отмечает, что в ближайшие дни уровень воды в реке Цна может подняться на метр. Лишь за сутки уровень воды поднялся на 36 см.

Жители Тамбова требуют отремонтировать улицу Гастелло 0 Работы по реконструкции канализационного коллектора по ул. Гастелло были завершены несколько месяцев назад, но до сих пор АО «ТКС» не восстановили нарушенное благоустройство, в том числе асфальтовое покрытие. Сегодня на отдельных участках дороги по ул. Гастелло можно сесть на «брюхо» или влететь в

Россельхозбанк предложил работу студентам Мичуринского ГАУ на Ярмарке вакансий 0 31 марта 2021 г. в Мичуринском государственном аграрном университете (Мичуринский ГАУ) состоялась ежегодная Ярмарка вакансий. Свою заинтересованность в выпускниках вуза проявили почти 50 работодателей Тамбовской и Липецкой областей: крупных сельскохозяйственных и промышленных холдингов, организаций

Прокуратура выявила факт предоставления недостоверных сведений сотрудником облдумы 0 По итогам прокурорской проверки выявлено нарушение законодательства со стороны начальника отдела Тамбовской областной Думы по факту предоставления недостоверных сведений о доходах и расходах.

Площадку около автовокзала в Тамбове облюбовали стритрейсеры 0 Дорожная инспекция, администрация города и собственник территории около автовокзала «Северный» решают, как изменить дорожное движение на рассматриваемой площадке.

Экс-руководитель «Элитстрой» не спешит выделять средства для достройки дома 0 В настоящее время продолжается достройка многострадального дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове, который должны были ввести в эксплуатацию в апреле 2017 года.

Под Тамбовом планируют построить поликлинику за 1,4 млрд рублей 0 В Тамбовском районе в деревне Красненькая планируют построить поликлинику для жителей северной части города за 1,4 млрд рублей.

В областном центре построят новый мемориал 0 Вчера прошло очередное заседание рабочей группы по выбору места строительства в областном центре мемориального комплекса землякам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

В Тамбове участились нарекания пассажиров на работу общественного транспорта 0 В администрации города Тамбова прошло рабочее совещание в рамках деятельности комиссии по контролю за исполнением договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа.