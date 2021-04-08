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Попрошайничество теперь вне закона
Сегодня, 15:57
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Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал закон о запрете попрошайничества в общественных местах. Ранее документ был принят Тамбовской областной Думой.
Введены и штрафные санкции от 500 рублей до 2-х тысяч рублей к лицам, которые будут задержаны за данное правонарушение. Вступит в силу закон в середине апреля.
Попрошайничество — активное прошение у прохожих людей денег и других материальных ценностей, являющееся для просящего основным средством дохода.
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