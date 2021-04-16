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Тамбовская область окажется во власти штормового циклона
Вчера, 07:42
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Сегодня фронтальная система циклона, которая идет с Украины, принесет в Тамбовскую область дожди, местами сильные, в отдельных районах не исключается первая весенняя гроза, пишет Гисметео.
Температура воздуха уже сейчас понизилась до 15 градусов тепла. Экстремальное тепло постепенно покидает Черноземье.
Во вторник область окажется во власти штормового балканского циклона.
Фото: ru.freepik.com
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