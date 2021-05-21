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В Тамбовской области отмечается рост заболевания COVID-19
В минувшие сутки в Тамбовской области положительный тест на новую коронавирусную инфекцию получили 45 жителей региона. При этом на протяжении минувшей недели прирост колебался в пределах 33-36 случаев.
Пандемия коронавируса унесла более 3,5 млн жизней во всех странах мира. От этой болезни умерли более 500 жителей Тамбовской области.
Фото: aqualab.kg
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