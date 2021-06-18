Коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты областной Думы 0 Сегодня прошла конференция Тамбовского областного отделения КПРФ по выдвижению областного списка кандидатов в депутаты Тамбовской областной Думы седьмого созыва.

Синоптики предупреждают о великой засухе 0 Появляются новые подробности, связанные с погодой на следующей неделе в Тамбовской области.

Более 100 водителей автобусов оштрафовали за нарушение правил ПДД 0 Сотрудники ГИБДД активно проводят акцию «Автобус» направленную на соблюдение водителям пассажирского транспорта правил дорожного движения.

Жильцам по ул. О. Кошевого вместо капремонта предложили самим отремонтировать дом 0 Уже несколько лет жильцы дома № 1 по ул. О. Кошевого добиваются от властей проведения капитального ремонта инженерных систем. Согласно программе капремонта, работы должны были провести еще в 2016 году, потом их перенесли на 2021 год и снова заветный капремонт может обойти дом.

12,5 лет тюрьмы за сексуальные надругательства над ребенком 0 Суд вынес обвинительный приговор жителю Тамбовской области, которого признали виновным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

На Тамбовскую область надвигается аномальная жара 0 На следующей неделе в Тамбовской область установится аномально жаркая погода, температура воздуха превысит 34 градусов тепла. Осадков не ожидается до пятницы.

За соблюдением ПДД начали следить квадрокоптеры 0 В Тамбовской области за соблюдением правил дорожного движения будут следить квадрокоптеры, которые могут фиксировать нарушения ПДД, госномер нарушителя и записывать правонарушения на видео.

Известный уроженец Тамбова завершил выступления на Евро-2020 0 Российский футболист Юрий Жирков, родившийся и сделавший свои первые шаги в футболе в городе Тамбов, вынужденно завершил выступления за сборную на чемпионате Европы.

Уголовное дело по ООО «Инждорстрой» планируют направить в суд 0 Вчера начальник управления МВД России по Тамбовской области, генерал-майор полиции Н.В. Скоков провел прием представителей «Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей», общественности и депутатского корпуса по вопросу расследования уголовного дела в отношении ООО «Инждорстрой», а также

В отношении директора АО «Тамбовспецмаш» возбудили уголовное дело 0 В отношении генерального директора АО «Тамбовспецмаш» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). С начала текущего года по апрель работодатель задолжал своим работникам почти 7,5 млн. рублей.

В Рассказове в пожаре погибло два человека 0 Сегодня в городе Рассказово в частном доме произошел пожар. Как сообщили в СУ СК РФ по Тамбовской области, в результате возгорания погибли два человека — мужчина 69 лет и женщина 67 лет.

ИА «Тамбов-информ» выиграло суд по иску Дмитрия Кривенко 0 16 июня Арбитражный суд Тамбовской области в полном объеме отказал бывшему директору ГУП «Крымавтодор» и бывшему руководителю дорожных организаций Дмитрию Кривенко в удовлетворении требований о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда к «ИА «Тамбов-информ» и

В Мичуринском районе нарушили сроки реализации мероприятий по нацпроекту 0 Органами прокуратуры выявлены нарушения реализации проекта в рамках национальной программы «Жильё и городская среда» при строительстве станции обезжелезивания на водозаборной скважине в с. Новоникольское в Мичуринском районе.

В Тамбовской области ужесточили коронавирусные ограничения 0 Вчера руководство администрации Тамбовской области приняло решение ужесточить коронавирусные ограничения.

Заканчивается прием документов на грантовую поддержку семейных ферм 0 По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 17 июня заканчивается прием документов на конкурс для предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и бюджета региона на грантовую поддержку семейных ферм.

В Тамбовской области проходят масочные рейды 0 В Тамбовской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Инспекторы проверяют: общественный транспорт, торговые точки, спортивные объекты и другие места массового скопления людей.

В Тамбовской области запретили купание на пяти пляжах 0 Роспотребнадзор по Тамбовской области по результатам проверок запретил купание граждан на пяти пляжах региона, в том числе: р. Цна МНТК «Микрохирургия глаза» (пляж Пригородный), левый берег канала реки Цны в районе кафе «Парус» (пляж «Парус») и другие.

День города Тамбова прошел без нарушения общественного порядка 0 Около одной тысячи полицейских были задействованы в охране общественного порядка во время праздничных мероприятий посвященных Дню города Тамбова.

Тамбовчан ждет значительный рост тарифов на ЖКХ 0 С 1 июля в городе Тамбове значительно вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, общий размер составит 6,3%, но по отдельным коммунальным услугам рост превысит 10%.

В Тамбове на днях приступят к ремонту улицы Гастелло 0 В ближайшее время дорожно-строительная организация приступит к ремонту многострадальной дороги по ул. Гастелло в городе Тамбове.