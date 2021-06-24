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» » В Тамбове почти 5 млн рублей «закопали» при ремонте участков ул. Гастелло

В Тамбове почти 5 млн рублей «закопали» при ремонте участков ул. Гастелло

Сегодня, 09:26
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В Тамбове почти 5 млн рублей «закопали» при ремонте участков ул. Гастелло В Тамбове разгорелся скандал вокруг восстановительных работ АО «ТКС», которые за 4,5 млн рублей восстановили дорожное покрытие после ремонта изношенного коллектора, - сообщает издание «ПРАВО68». На работы были направлены сэкономленные от реализации инвестиционной программы денежные средства.

Первоначально при утверждении инвестиционной программы в 2019 году работы на коллекторе по улице Гастелло руководители АО «ТКС» обещали выполнить до 1 июля 2020 года, потом срок перенесли на осень, далее на середину декабря 2020 года. По истечении сроков восстановления нарушенных покрытий администрация города Тамбова через суд обязала АО «ТКС» выполнить работы.

Самое интересное, что сделанные в мае дорожные заплатки за 4,5 млн рублей уже сняли в июне во время капитального ремонта дороги по ул. Гастелло.

«Будем разбираться в этом вопросе. Рассмотрим в части целесообразности подобного расхода денежных средств и целевой направленности. Почти 5 миллионов рублей сняли грейдером фактически через месяц, хотя должны были восстановить нарушенное благоустройство еще вначале года. Это в корне неправильно. Средства могли бы направить на капремонт сетей, а не просто их «закопать», — отмечает председатель комитета по ЖКХ Артём Александров.
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В Тамбове почти 5 млн рублей «закопали» при ремонте участков ул. Гастелло

Сегодня, 09:26
0
В Тамбове разгорелся скандал вокруг восстановительных работ АО «ТКС», которые за 4,5 млн рублей восстановили дорожное покрытие после ремонта изношенного коллектора, - сообщает издание «ПРАВО68». На работы были направлены сэкономленные от реализации инвестиционной программы денежные средства.

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