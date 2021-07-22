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В Тамбове выступили за добровольную вакцинацию
Вчера, 08:44
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На днях в городе Тамбове прошли общественные обсуждения организованные депутатами от КПРФ актуальных социально-экономических вопросов, а также темы обязательного вакцинирования.
По мнению участников акции нельзя гнать людей, под угрозой увольнения и штрафов, на вакцинацию против их воли – нужно убеждать людей в её необходимости в условиях борьбы с пандемией, а примером должны выступать сами руководители всех уровней.
По итогам акции единогласно была принята резолюция, которая призвала граждан активно включаться в борьбу за свои права и интересы.
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