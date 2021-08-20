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В областном центре продолжают борьбу с незаконными парковками
Сегодня, 10:01
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Представителями контрольного комитета администрации Тамбова и городскими специализированными службами были демонтирован самовольно установленный шлагбаум во дворах и ликвидирована парковка на зелёной зоне.
Рейды по соблюдению новых правил благоустройства жителями города провели по адресам: Н.Вирты, 102, Мичуринская, 199, бульвар Энтузиастов, 1Ж.
При этом горожане могут обратиться в администрацию с просьбой о закреплении территории для благоустройства, в том числе организации автостоянки.
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