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В Тамбове проводят рейды по парковкам на «зеленых зонах»
Вчера, 10:00
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По поручению временно исполняющего обязанности главы города Максима Косенкова в городе Тамбове совместно с представителями полиции проводят рейды по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства в части парковок автомобилей на «зеленых зонах».
Но не все жители города согласны с позицией городских чиновников, отмечают нехватку парковочных мест во дворах.
«Я ещё раз повторяю: я когда приезжаю ночью, мне где автомобиль бросать? Вон там на дороге? Там знаки стоят», - заявил телеканалу «Новый век» жители города Тамбова.
Фото - abw.by
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