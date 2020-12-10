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В Тамбове проводят рейды по парковкам на «зеленых зонах»

Вчера, 10:00
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В Тамбове проводят рейды по парковкам на «зеленых зонах» По поручению временно исполняющего обязанности главы города Максима Косенкова в городе Тамбове совместно с представителями полиции проводят рейды по выявлению фактов нарушения Правил благоустройства в части парковок автомобилей на «зеленых зонах».

Но не все жители города согласны с позицией городских чиновников, отмечают нехватку парковочных мест во дворах.

«Я ещё раз повторяю: я когда приезжаю ночью, мне где автомобиль бросать? Вон там на дороге? Там знаки стоят», - заявил телеканалу «Новый век» жители города Тамбова.

Фото - abw.by
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