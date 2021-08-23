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Администрация Котовска задешево продает муниципальную недвижимость
Сегодня, 09:53
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Администрация города Котовска продала двухэтажное здание площадью 347 кв.м. и земельный участок по ул. Октябрьская, 11б всего за 1,7 млн рублей.
Здание выкупило ООО «Котовский завод «Ателье очков» со среднесписочной численностью – 1 сотрудник. Для сравнения аналогичные по площади помещения в Котовске стоят около 5 млн руб.
Фото – «ПроТамбов»
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