Из-за уменьшения светового дня автобусы станут ходить реже 0 По информации МБУ «Пассажирские перевозки» из-за уменьшения светового дня автобусы по маршрутам №108 «Магистральная – Чистые пруды» и №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов» станут ходить реже.

По факту уничтожения ампул с вакциной возбуждено уголовного дело 0 По факту уничтожения 32 ампул вакцины от коронавирусной инфекции в районе ФАПа в селе Павлодар Жердевского района правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Уволен вице-губернатор Александр Коробко 0 30 сентября покидает свой пост исполняющий обязанности заместителя главы администрации региона Александр Коробко.

Точная дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома не принята 0 До настоящего момента дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома города Тамбова не принята.

Ситуация с коронавирусом остается сложной 0 В Тамбовской области не снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

За побег из колонии осужденный будет продолжать отбывать наказание в колонии 0 Октябрьским районным судом с участием государственного обвинителя вынесен приговор в отношении жителя города Тамбова, отбывавшего наказание в исправительной колонии, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим

Избирком подвел итоги выборов в облдуму 0 Вчера на заседании избирательной комиссии Тамбовской области были подведены итоги выборов депутатов Тамбовской областной Думы.

Новые трубы ушли под воду из-за сильных дождей 0 Дожди осложнили работу по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в северной части Тамбова. Представители ПАО «Квадра» ещё не завершили капитальный ремонт магистрали, и большая часть воды собралась в траншеи.

Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове 0 Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове. Теплоноситель будут поставлять по заявкам руководителей учреждений.

Кандидаты в депутаты не признают итоги выборов 0 Сегодня на заседаниях окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 177 и № 178 подведут итоги выборов депутатов Госдумы. Вчера в области завершили подсчёт голосов на выборах депутатов Тамбовской областной и Государственной Думы.

Члены комиссий заявляют о нарушениях на выборах 0 Члены избирательных комиссий от КПРФ заявляют о многочисленных нарушениях избирательного законодательства.

Прокурор области встретился с дольщиками дома по ул. Киквидзе, 77Б 0 Сегодня прокурор области Александр Гулягин в прокуратуре области встретился с инициативной группой граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Киквидзе, 77Б г. Тамбова.

Для спортобъекта в Рассказово бесплатно сделали уличное освещение 0 АО «ТСК» реализовало очередной благотворительный проект на этот раз в городе Рассказово.

Обманутые дольщики вышли с пикетами 0 13 сентября обманутый дольщик по ул. Коммунальной, 46 Олег Исаев пикетировал администрацию города Тамбова, Тамбовской области и городской штаб «Единой России» с плакатами: «Коммунальная, 46 не строится!!! Губернатор Никитин А.В., отвечайте за того, кому разрешили строить!!!».

Через 10 лет достроен многоквартирный дом по улице Московская 30а 0 Вчера в торжественной обстановке ключи от квартир по улице Московская 30а вручил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Перерабатывающие предприятия области должны использовать местное сырье 0 Вчера глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил предприятие по производству мясной продукции ООО «Филье Проперти» («Ашан») в селе Стрельцы Тамбовского района.

Обманутые дольщики с Киквидзе, 77Б: «Никто помогать не хочет» 0 Вчера обманутые дольщики по ул. Киквидзе провели очередное собрание, чтобы власти наконец-то приняли меры по завершению строительства дома, на котором был размещен соответствующий баннер. Текст на баннере: «Здесь 6 лет покоятся мечты и надежды обманутых дольщиков».

Более 30 домов в Тамбове до конца сентября останутся без горячей воды 0 В районе бассейна «Надежда» пройдут работы по капитальному ремонту участка 18-й распределительной сети, завершить, которые планируют в конце месяца.

В Тамбовской области будут повторно прививать через полгода 0 В администрации Тамбовской области принято решение прививать от коронавирусной инфекции лиц подлежащих обязательной вакцинации раз в полгода.

АО «ТСК» подарила Сосновскому району свыше двух километров светлой дороги 0 Более 40 светодиодных светильников на участке дороги от рабочего посёлка Сосновка до Челнавского лесхоза в Сосновском районе были установлены за счет средств АО «ТСК».