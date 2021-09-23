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По факту уничтожения ампул с вакциной возбуждено уголовного дело
Вчера, 08:45
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По факту уничтожения 32 ампул вакцины от коронавирусной инфекции в районе ФАПа в селе Павлодар Жердевского района правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
Сотрудники полиции усматривают в действиях преступников состав преступления по ч. 1 ст. 160 УК России (Присвоение или растрата).
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