Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове стартовал отопительный сезон

Уволен вице-губернатор Александр Коробко

Кандидаты в депутаты не признают итоги выборов

Обманутые дольщики с Киквидзе, 77Б: «Никто помогать не хочет»

В Тамбовской области закрыли старейший спиртзавод

В Тамбовской области закрыли старейшую школу

Провалилась восьмая попытка назначить главу Котовска

У жителей посёлка Новая Ляда отобрали участки под заправку

В Тамбове обрушилась стена жилого дома по улице Октябрьской

Обманутые дольщики с ул. Коммунальная, 46 требуют достроить дом

Обманутые предприниматели считают, что воронежский экс-предприниматель злостно уклоняется от погашения долгов

В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляции

» » Жители Троицкой Дубравы: «Просто так в бюллетенях нарисовали и все»

Жители Троицкой Дубравы: «Просто так в бюллетенях нарисовали и все»

Сегодня, 09:01
Комментариев: 0
Версия для печати
Жители Троицкой Дубравы: «Просто так в бюллетенях нарисовали и все»После выборов в Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с аномальными результатами кандидатов от партии «Единая Россия» в отдельных селах, где представители оппозиции проиграли в десять раз.

В одно из таких сел приехали корреспонденты издания «Твердый знак». При явке в 88% в селе Троицкая Дубрава Тамбовского района, за кандидата от «ЕР» Дениса Илларионова отдали свои голоса 77% избирателей, в то время как за его ближайшего конкурента – Артема Александрова из КПРФ – всего 6,9%. При этом Александров победил в городе Тамбове, а итоговый результат выглядит следующим образом: Илларионов выиграл выборы по 25 одномандатному округу с результатом в 37% против 33% у Александрова.

При этом все как один сельчане утверждали, что не знают кандидата с фамилией Илларионов. Были те, кто голосовал за КПРФ, кто-то не голосовал вовсе.

«Прости меня, господи, наверное, просто так в бюллетенях нарисовали и все. Дениса Илларионова не знаю», - рассказывает местная жительница Наталья Сергеевна.

Стоит отметить, что вчера Артем Александров подал иск в суд об отмене итогов выборов по 25 округу, поскольку его наблюдатели выявили массовые нарушения на выборах.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Суд отказал депутату Денису Илларионову в удалении из базы данных сведения ...

Артема Александрова признали виновным в незаконной агитации

Довыборы в областную Думу - отрыв фаворита от конкурентов в 20 раз

Оппозиция проиграла дополнительные выборы в Тамбовскую областную Думу

Кандидаты в депутаты не признают итоги выборов

Артем Александров - самый молодой депутат Тамбовской городской Думы



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Тамбове стартовал отопительный сезон

Сегодня, 09:16
0
С сегодняшнего дня в городе Тамбове стартовал отопительный сезон. Администрацией города предписано закончить пусконаладочные работы в срок до 11 октября. При этом на теплосетях продолжаются ремонтные работы. Сложная ситуация в северной части Тамбова, где меняют несколько километров сетей.

Жители Троицкой Дубравы: «Просто так в бюллетенях нарисовали и все»

Сегодня, 09:01
0
После выборов в Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с аномальными результатами кандидатов от партии «Единая Россия» в отдельных селах, где представители оппозиции проиграли в десять раз.

27 сентября – День образования Тамбовской области

Вчера, 08:59
0
Сегодня Тамбовская область празднует 84-й день рождения. Наша область была образована специальным постановлением Центрального исполнительного комитета СССР как самостоятельный регион.

В районе Татаново произошло смертельное ДТП

Вчера, 08:53
0
Вчера в районе с. Татаново Тамбовского района произошло ДТП в результате, которого один человек погиб и четверо пострадали.

Тамбовчане просят начать отопительный сезон

26 сентября 2021
0
Температура воздуха неуклонно понижается. В квартирах жителей города Тамбова очень холодно, дома остывают. В тоже время администрация города Тамбова так и не приняла решение о пуске тепла в многоквартирные дома.

В Тамбовской области потребовали отмены итогов выборов

25 сентября 2021
0
Сегодня в Тамбове состоялась встреча депутатов от КПРФ с жителями области по обсуждению итогов прошедшей избирательной кампании. Выборы, которые прошли с массовыми нарушениями признавать нельзя, - таков был вердикт участников схода.

В суд ушло дело в отношении руководителя бюро МСЭ

25 сентября 2021
0
В суд поступило уголовное дело в отношении руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» по факту получения взятки в значительном размере.

Коммунисты требуют признать итоги выборов недействительными

25 сентября 2021
0
Тамбовский областной суд принял к производству заявление об отмене итогов выборов депутатов Тамбовской областной Думы. Местное отделение КПРФ не только не признает итоги, поскольку были выявлены массовые нарушения, но и считает, что избирком неправильно распределил депутатские мандаты.

Из-за уменьшения светового дня автобусы станут ходить реже

24 сентября 2021
0
По информации МБУ «Пассажирские перевозки» из-за уменьшения светового дня автобусы по маршрутам №108 «Магистральная – Чистые пруды» и №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов» станут ходить реже.

По факту уничтожения ампул с вакциной возбуждено уголовного дело

24 сентября 2021
0
По факту уничтожения 32 ампул вакцины от коронавирусной инфекции в районе ФАПа в селе Павлодар Жердевского района правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Уволен вице-губернатор Александр Коробко

23 сентября 2021
0
30 сентября покидает свой пост исполняющий обязанности заместителя главы администрации региона Александр Коробко.

Точная дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома не принята

23 сентября 2021
0
До настоящего момента дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома города Тамбова не принята.

Ситуация с коронавирусом остается сложной

23 сентября 2021
0
В Тамбовской области не снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

За побег из колонии осужденный будет продолжать отбывать наказание в колонии

22 сентября 2021
0
Октябрьским районным судом с участием государственного обвинителя вынесен приговор в отношении жителя города Тамбова, отбывавшего наказание в исправительной колонии, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим

Избирком подвел итоги выборов в облдуму

22 сентября 2021
0
Вчера на заседании избирательной комиссии Тамбовской области были подведены итоги выборов депутатов Тамбовской областной Думы.

Новые трубы ушли под воду из-за сильных дождей

21 сентября 2021
0
Дожди осложнили работу по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в северной части Тамбова. Представители ПАО «Квадра» ещё не завершили капитальный ремонт магистрали, и большая часть воды собралась в траншеи.

Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове

21 сентября 2021
0
Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове. Теплоноситель будут поставлять по заявкам руководителей учреждений.

Кандидаты в депутаты не признают итоги выборов

21 сентября 2021
0
Сегодня на заседаниях окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 177 и № 178 подведут итоги выборов депутатов Госдумы. Вчера в области завершили подсчёт голосов на выборах депутатов Тамбовской областной и Государственной Думы.

Члены комиссий заявляют о нарушениях на выборах

18 сентября 2021
0
Члены избирательных комиссий от КПРФ заявляют о многочисленных нарушениях избирательного законодательства.

Прокурор области встретился с дольщиками дома по ул. Киквидзе, 77Б

15 сентября 2021
0
Сегодня прокурор области Александр Гулягин в прокуратуре области встретился с инициативной группой граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Киквидзе, 77Б г. Тамбова.

Для спортобъекта в Рассказово бесплатно сделали уличное освещение

15 сентября 2021
0
АО «ТСК» реализовало очередной благотворительный проект на этот раз в городе Рассказово.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, мичуринск, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, умвд, юрий жирков

Показать все теги