Жители Троицкой Дубравы: «Просто так в бюллетенях нарисовали и все» Комментариев: 0



В одно из таких сел приехали корреспонденты



При этом все как один сельчане утверждали, что не знают кандидата с фамилией Илларионов. Были те, кто голосовал за КПРФ, кто-то не голосовал вовсе.



«Прости меня, господи, наверное, просто так в бюллетенях нарисовали и все. Дениса Илларионова не знаю», - рассказывает местная жительница Наталья Сергеевна.



Стоит отметить, что вчера Артем Александров подал иск в суд об отмене итогов выборов по 25 округу, поскольку его наблюдатели выявили массовые нарушения на выборах. После выборов в Тамбовской области разгорелся скандал, связанный с аномальными результатами кандидатов от партии «Единая Россия» в отдельных селах, где представители оппозиции проиграли в десять раз.В одно из таких сел приехали корреспонденты издания «Твердый знак» . При явке в 88% в селе Троицкая Дубрава Тамбовского района, за кандидата от «ЕР» Дениса Илларионова отдали свои голоса 77% избирателей, в то время как за его ближайшего конкурента – Артема Александрова из КПРФ – всего 6,9%. При этом Александров победил в городе Тамбове, а итоговый результат выглядит следующим образом: Илларионов выиграл выборы по 25 одномандатному округу с результатом в 37% против 33% у Александрова.При этом все как один сельчане утверждали, что не знают кандидата с фамилией Илларионов. Были те, кто голосовал за КПРФ, кто-то не голосовал вовсе.рассказывает местная жительница Наталья Сергеевна.Стоит отметить, что вчера Артем Александров подал иск в суд об отмене итогов выборов по 25 округу, поскольку его наблюдатели выявили массовые нарушения на выборах.



