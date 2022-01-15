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В Тамбовской области предложили отменить QR-коды
Вчера, 17:17
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На этой неделе кабинет министров вместе со спикером Государственной Думы решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, мол, прежний законопроект не соответствует новому штамму коронавируса.
Стоит отметить, что дважды Тамбовская областная Дума одобрила законопроект и в усечённом режиме QR-коды действуют в нашем регионе.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, власти не случайно временно сняли вопрос с рассмотрения. Все дело в недовольстве жителей, они категорически против введения QR-кодов, а значит против ограничения прав, сегрегации и дискриминации. Но систему планомерно будут вводить. Неслучайно с 1 февраля переболевшим коронавирусом без обращения к врачу, дадут возможность получить сертификаты и QR-коды.
«С учетом того, что ковидом переболеют все, то смысл в QR-кодах? Если у всех будут QR-коды, зачем нужны будут QR-коды? В Тамбовской области в усечённом режиме действует система QR-кодов, которую необходимо отменить! Власти должны направить все усилия для восстановления первичного звена общественного здравоохранения, особенно в сельской местности», - считает Артем Александров.
Фото: storage.myseldon.com
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