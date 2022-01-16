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В области разработают Стратегию развития ТОС

Сегодня, 16:08
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В области разработают Стратегию развития ТОСВ рамках указаний федерального центра в Тамбовской области будет разработана региональная Стратегия развития территориального общественного самоуправления. Глава региона Максим Егоров утвердил состав рабочей группы, в которую вошли представители Ассоциации «Совет муниципальных образований», органов местного самоуправления, органов государственной власти области, органов ТОС и некоммерческого сектора.

Рабочую группу возглавит врио заместителя главы администрации области Сергей Юхачев.

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — территориальный орган общественного местного самоуправления. Одна из форм осуществления населением Российской Федерации своей власти путём непосредственного самоуправления для решения вопросов местного значения на части территории муниципального образования, посредством взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.
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