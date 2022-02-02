Злоумышленник убил прикованного к кровати сокамерника 0 Вынесен приговор в отношении жителя города Москвы, которого признали виновным в совершении преступления по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Количество вакансий в Тамбовской области увеличилось на 47% 0 В прошлом году в Тамбовской области было открыто более 26 тысяч вакансий со средней зарплатой в 38 тысяч рублей. Почти 13 тысяч человек были трудоустроены, а количество вакансий в течение года всегда превышало количество безработных. О ключевых аспектах ситуации на рынке труда области рассказали в

Кукольный театр хотят перевести в бывшее здание кинотеатра «Родина» 0 Врио главы администрации области Максим Егоров на встрече с творческой элитой предложил перевести «Тамбовский кукольный театр» в бывшее здание кинотеатра «Родина».

В Тамбовской области переходят на новую систему оплаты труда медиков 0 Тамбовская область в числе семи субъектов Российской Федерации включена в пилотный проект по совершенствованию системы оплаты труда медицинских работников. С лета оклады врачей, медсестер и младшего персонала приведут к «единому знаменателю».

В областном центре продолжают демонтировать блокирующие устройства 0 В Тамбове городские службы продолжают демонтировать незаконно установленные блокирующие устройства для парковки транспортных средств. Очередной рейд прошел во дворе по ул. Мичуринская, 56.

В Тамбове назначали главу администрации города 0 Сегодня на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы на должность главы администрации города Тамбова Тамбовской области был назначен Максим Косенков. За его кандидатуру проголосовало 26 депутатов из партии «Родина» и «Единая Россия», против один - депутат от КПРФ Артем Александров.

Будут ли переводить студентов на «дистанционку»? 0 В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, ростом количества болеющих и отсутствующих из-за ОРВИ учащихся и педагогов принято решение о приостановлении учебного процесса в школах города Тамбова.

Младенческая смертность в области выросла на 13% 0 По данным Тамбовстата в прошлом году в области в возрасте до года умерло 26 детей, что на 13% больше чем в 2020 году. Для сравнения в Липецкой области младенческая смертность составила 33 ребенка.

Сотрудника транспортной полиции подозревают в незаконном возбуждении дела 0 В отношении сотрудника транспортной полиции Тамбовской области организована проверка по факту необоснованного возбуждения уголовного дела.

Жильцы Чичканова, 14В: «Прокуратура не стала защищать наши права» 0 Жильцы дома № 14В по ул. Чичканова в городе Тамбове второй год добиваются запрета незаконной деятельности сауны в жилом доме. Сейчас дело рассматривается в суде.

Новшества и преобразования в музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске 0 Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в настоящее время мало знают о подвигах героев интернациональных войн и военных конфликтах. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга к сознанию,

Депутаты призвали администрацию к усилению муниципального контроля 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты подняли вопрос необходимости усиления муниципального контроля.

На свалке обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка 0 На мусорном полигоне в Первомайском районе был обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка. В настоящее время расследуется уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка», устанавливаются всех обстоятельства произошедшего, в том числе личность матери младенца, а также

В налоговой инспекции прошли обыски 0 Вчера у одного из ключевых подрядчиков области ООО «Автодор-Тамбов» прошли обыски, параллельно обыски прошли в налоговой службе. По информации источника портала «ПроТамбов», силовики нагрянули в рамках уголовного дела по факту того, что налоговики занижали суммы предъявленных к доначислению

Почти 80% прошли вакцинацию от коронавируса 0 В Тамбовской области вакцинацию от коронавируса прошло почти 80% населения подлежащее вакцинации. Самая высокая доля вакцинированных людей в Первомайском районе — 102,6% от подлежащего населения и г.Котовске — 100,2%. Самая низкая остается в г.Мичуринске — 57,9% и Мичуринском районе.

На главу администрации города Тамбова документы подали четыре кандидата 0 Завершился прием документов на конкурс по избранию главы администрации города Тамбова, документы подали четыре претендента. Сегодня состоится заседание рабочей группы конкурсной комиссии, после которого озвучат имена претендентов, допущенных к конкурсу.

Максим Косенков: «На заборе тоже пишут» 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы была обсуждена тема о намерениях ООО «РКС-Тамбов» приостановить услуги водоотведения на объектах муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» в связи с долгами предприятия.

Мост на Гастелло не «пропустил» фуру с конфетами 0 На днях на железнодорожном путепроводе на ул. Гастелло в городе Тамбове произошло очередное ДТП - фура въехала в мостовое сооружение.

В Тамбовской области более 50 тысяч студентов 0 25 января отмечается День российского студенчества. В Тамбовской области обучается более 50 тысяч студентов. Лучшие из лучших получают повышенные и именные стипендии, гранты, представляют область на конкурсах.