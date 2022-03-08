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Лесхоз в Притамбовье получил новую автоцистерну
Вчера, 08:58
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Недавно в Тамбовскую область поступила новая изготовленная лесопожарная техника, в том числе в Тамбовский лесхоз. Опытный водитель Николай Ламдин получил ключи от новой автоцистерны.
Стоит отметить, что автопарк лесхозов обновляется постоянно. Вся поставляемая техника — отечественного производства и хорошо зарекомендовала себя в работе.
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