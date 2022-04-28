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На Студенце прошел ежегодный субботник
Сегодня, 17:43
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Сегодня прошел субботник на Студенце - традиционное весеннее мероприятие в месте основания города-крепости Тамбов. Как и в прошлом году, субботник прошел в районе дачных кооперативов.
Чтобы у людей не было сомнений, куда выкидывать мусор, садоводческому товариществу необходимо организовать собственную контейнерную площадку и заключить договор на вывоз отходов, а не выкидывать его в ближайшие посадки.
«В этот раз участники мероприятия не просто собирали мусор, а еще его сортировали по полезным фракциям: металл, пластик и стекло, которые в дальнейшем отправятся на переработку. Раздельный сбор мусора – хорошая тема. Сам практикую и всех призываю это делать!», - отмечает постоянный участник субботника на Студенце Артем Александров.
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