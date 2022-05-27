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Несколько тысяч человек приняли участие в акции «Библионочь»
Сегодня, 10:53
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В Тамбовской области прошла Всероссийская акция «Библионочь» (6+), главное мероприятие в областной библиотеке имени А.С. Пушкина. Здесь прошла фестивальная программа «РазГуляй на Дворянской».
Гостей мероприятия ждали разнообразные площадки: «Позитив+», арт-встреча «Юристы в искусстве», этномарафон «Живая нить традиций», краеведческая площадка «У бирюка с бирюлькой», китайская чайная церемония, «Китайская каллиграфия» и другие.
В частности представители Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы (ОРКД) организовали бесплатный мастер-класс по китайской каллиграфии. Посетители могли попробовать написать иероглиф 福 (fú — счастье) в стиле кай-шу.
В концертной программе от Тамбовского отделения ОРКД был представлен номер с прямым мечом тайцзи-цзянь под музыку Ли Фэнъюня на традиционном инструменте гуцинь (разновидность китайских гуслей).
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