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Ремонт сквера имени Н.Х. Рыбакова обойдется в 6,5 млн рублей
Сегодня, 09:35
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В Тамбове приступили к работам по ремонту сквера имени Н.Х. Рыбакова, которые должны завершиться в августе. По словам подрядчика, на территории установят чугунные литые светильники, которые преобразят облик сквера.
Стоимость работ составит 6,5 млн рублей. Предварительно под сквером были заменены инженерные коммуникации. Местом притяжение сквера станет детский уголок. А вот цветочные клумбы обещают сохранить без изменений и даже дополнить, если потребуется.
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